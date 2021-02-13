Известный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов показал фото со своей возлюбленной накануне Дня Святого Валентина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горбунова в соцсети.

Так, в аккаунте артиста появилось фото, сделанное вместе с женой Екатериной Осадчей. Влюбленные позируют в маагзине одежды или шоуруме. В подписи к фото Горбунов намекнул, что пришел покупать жене подарок.

"На День Святого Валентина надо же что-то дарить!" - написал он.

На новом фото Катя позирует с собранными в хвостик волосами и без макияжа. На ней объемная куртка белого цвета. Горбунов тоже выглядит очень повседневно - он в белой куртке и в черной шапочке.

В комментариях звездной паре дали советы относительно подарка на День Всех Влюбленных.

"Фотка жизненная, без понтов и гримма", "Снега намело много, слепите бабу снежную с соседом, хороший подарок", "Вы прекрасная пара", "Супер, какие красивые", - пишут в комментариях.

Как известно, Катя Осадчая и Юрий Горбунов влюбились друг в друга во время совместной работы на телевидении. Первое время они скрывали отношения, но потом Катя забеременела, и все стало очевидным. В 2017 году пара поженилась.

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