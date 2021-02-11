Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая показала себя без макияжа

Звезда нередко демонстрирует себя без косметики, но в этот раз Осадчая показала и нечто другое, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка предстала сидящей в машине. Катя надела светлую шапочку и темную шубку. Модель была без макияжа и впечатляла натуральной красотой. Ее красивые голубые глаза и легкая улыбка - внешность такая притягательная.

Потом Осадчая навела камеру и показала что творится за окном. На дороге лежал снег.

"Метет", - написала украинская знаменитость.

За час пост не собрал много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Стоит отметить, что, как и любая другая звезда, Осадчая тщательно ухаживает за кожей, поэтому никогда не стеснялась своего "голого" лица.

Главные принципы "свежего" вида модели: нормальный сон, здоровое питание, питьевой режим и продуманный адекватный уход.

Катя всегда увлажняет кожу, не выбирая антивозрастную косметику. По словам звезды, она лучше выберет качественный и дорогой уход, чем какую-то вещь.

Телеведущая считает, что дорогая косметика - это лучшая инвестиция в себя. В дорогу звезда рекомендует брать средство для демакияжа для глаз/губ, очищающее средство-демакияж для лица, очищающую маску, чтобы качественно устранить с кожи всю грязь и остатки косметики.

Перед перелетом на ночь звезда очищает кожу от декоративной косметики, умывается, тонизирует и наносит увлажняющий крем с более интенсивным эффектом, а утром же проводит все тот же ритуал без демакияжа.

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