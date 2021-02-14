Известная украинская телеведущая Катя Осадчая восхитила яркими образами в вечерних платьях

Неподражаемая Катя Осадчая восхищает идеальными образами, в которых появляется в эфирах программы "Світське життя". На странице телеканала "1+1" в Instagram решили сравнить два самых шикарных наряда любимой телеведущей, пишет Politeka.net.

Любое появление Кати Осадчей на публике сопровождается бурным восторгом, ведь каждая деталь ее стильных образов всегда продумана до тончайших мелочей и деталей. В этот раз поклонники украинской телеведущей сравнили два шикарных платья, в которых Катя Осадчая появлялась в эфире.

На первом снимке Катя Осадчая позирует в вечернем платье в пол со "струящимся" позади подолом. Глубокий черный цвет сделал и без того стройную фигурку телеведущей еще более хрупкой, а безумно откровенный ассиметричный разрез до бедра позволял Кате Осадчей похвастаться безупречными длинными ножками, обутыми почти в невидимые босоножки на высоком каблучке.

Интересным акцентом в наряде стала необычная золотистая отделка в зоне декольте, которая делала ее закрытой, и в то же время создавала визуальный обман. Образ дополнила лаконичная шляпка в тон платья с двумя фигурными перьями.

На втором снимке Катя Осадчая представила более романтичный образ, надев довольно пышное "платиновое" платье в пол с оригинально скроенным лифом. Тонкая полупрозрачная "сеточка" на груди спускалась до самой талии и деликатно сохраняла интригу в зоне декольте. Дополнило наряд тонкое нежное украшение, надетое на волосы Кати Осадчей.

Поклонники телеведущей в своих комментариях по достоинству оценили оба образа, но все-таки первый им понравился больше.

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