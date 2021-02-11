Екатерина Осадчая похвасталась своим стоическим характером в идеальном молочном луке
Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая похвасталась изысканным снежно-молочным платьем, которое надела на съемки эфира. Об этом пишет портал Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу знаменитости.
"Несмотря на все невзгоды за окном - съемки по плану 👯♀️. Какие-то полтора часа, и мы на месте. А как вы добирались сегодня на работу?", - написала знаменитая ведущая под своей фотографией.
Невероятно нежный образ подчеркнут на фото сочетанием белого и молочного тонов, а также светлых волос телеведущей, привлекли внимание фанатов, которых у Екатерины не мало. Армия поклонников знаменитой ведущей составляет более 1,6 миллионов человек.
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В колонке комментариев фанаты стали воспевать красоту звезды, а также делиться своим горьким опытом "добирания" на работу.
"Працюю вдома дистанційно 😍", "Какой интересный костюмчик у Вас! Комбинировали цвета, да ещё и фактуры ткани!😍 Круто!🔥 Тоже люблю шить интересные модели!", "Неймовірно красиво!", "Очень красиво❤️❤️❤️".
За последнюю неделю на значительной части Украины выпало много осадков, снегами завалило дороги, и все, кто живет за городом, приходится долго добираться до места роботы. В некоторых регионах из-за непогоды школьников перевели на дистанционное обучение. Катя ранее размещала видео своей радости погоде, в котором кружилась в восторженном танце.
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