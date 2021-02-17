Известная телеведущая Катя Осадчая появилась на вечеринке беременной Василисы Фроловой

Любое яркое мероприятие среди звезд никогда не останется без внимания телеведущей "Світського життя" Кати Осадчей. Одним из таких мероприятий стала вечеринка для беременной звезды, кадры которой показали в Instagram Stories программы, пишет Politeka.net.

Блистающая Катя Осадчая, животик которой недавно привлек внимание пользователей, показалась среди мамочек на вечеринке для беременной коллеги Василисы Фроловой. Телеведущая много общалась с Осадчей, а также позировала вместе с ней для совместных фотографий.

На видео Катя Осадчая предстала в красивом сдержанном образе, составленном из длинной плиссированной юбки молочного цвета с "опасным" разрезом до бедра и лаконичной белой блузки с широким рукавом-фонариком и высокой горловиной. Стильный наряд дополнил розовый беретик, надетый "на бочок", и милые туфли-лодочки на высокой шпильке.

Дело в том, что Катя Осадчая попала на эту вечеринку не случайно. Торжественное для Василисы Фроловой событие решили снять для одного из сюжетов программы "Світське життя": на празднике Василиса Фролова наконец-то узнала, кто "прячется" у нее в животике. Оказалось, что телеведущая ждет мальчика, с чем Катя Осадчая, скорее всего, и поздравила коллегу, а также задала несколько интересующих ее вопросов. Также на кадрах появилась надпись "Это будет мальчик" на английском языке.

Кроме того, несравненная Катя Осадчая на вечеринке успела также пообщаться и с другой звездой, которая не так давно стала мамой во второй раз. Гостьей Фроловой стала известная певица Джамала, которая также ответила на вопросы Осадчей для "Світського життя".

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