Известный украинский телеведущий, муж Кати Осадчей Юрий Горбунов заинтриговал поклонников подготовкой к новому проекту

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором позировал рядом с микрофоном на стойке. Телеведущий зажег в репетиционном зале, держа микрофон возле лица. Он был одет в спортивный костюм черного цвета и белые кроссовки.

«Работаем над чем-то интересненьким!», - подписал фото Горбунов, пытаясь заинтриговать поклонников.

«А я знаю», - заявила счастливая Юлия Санина.

В комментариях стали гадать, чем же мог заниматься Горбунов в студии.

«Возможно, над "Липсинк Батл"?», «Ждем», «Наверное, «шоу маска», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что в начале марта на «1+1» стартует масштабное шоу пародий «Липсинк Батл», ведущими которого стали Потап и Тина Кароль. Как рассказывали продюсеры шоу, в нем примут участие 36 звезд. По традиции телеканала, в шоу производства «1+1» чаще всего участвуют одни и те же звезды, поэтому, вероятнее всего, Горбунов готовится как раз к пародии нового шоу.

Юлия Санина, которая стала звездой «Танців з зірками», тоже, вероятнее всего, примет участие в шоу. Ранее она уже была участницей шоу «Маскарад» на «1+1».

Напомним, что Горбунов подловил Потапа на съемках "Скаженого весілля 3", антураж на фото поражает: "Кто рано встает…".

Ранее на Politeka мы писали, что счастливый Горбунов публично приласкал Осадчую в День святого Валентина, кадры утех: "С Потапом вместе...".

На сайте Politeka мы рассказывали, что Горбунов повел Осадчую по магазинам, пара поразила внешним видом без понтов и грима: "Фотка жизненная".