Відомий український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов показав фото зі своєю коханою напередодні Дня Святого Валентина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбунова у соцмережі.
Так, в акаунті артиста з'явилось фото, зроблене разом з дружиною Катериною Осадчої. Закохані позують у маагзині одягу або шоурумі. У підписі до фото Горбунов натякнув, що прийшов купувати дружині подарунок.
"На День Святого Валентина треба ж щось дарувати!" - написав він.
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На новому фото Катя позує із зібраним у хвостик волоссям і без макіяжу. На ній об'ємна куртка білого кольору. Горбунов теж виглядає дуже повсякденно - він у білій куртці та в чорній шапочці.
В коментарях зірковій парі дали поради щодо подарунку на День всіх закоханих.
"Фотка життєва, без понтів і гриму", "Снігу намело багато, зліпіть бабу снігову з сусідом, гарний подарунок", "Ви прекрасна пара", "Супер, які гарні", - пишуть у коментарях.
Як відомо, Катя Осадча і Юрій Горбунов закохались одне в одне одного під час спільної робити на телебаченні. Перший час вони приховували стосунки, але згодом Катя завагітніла, і все стало очевидним. У 2017 році пара одружилась.
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