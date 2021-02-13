Відомий український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов показав фото зі своєю коханою напередодні Дня Святого Валентина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбунова у соцмережі.

Так, в акаунті артиста з'явилось фото, зроблене разом з дружиною Катериною Осадчої. Закохані позують у маагзині одягу або шоурумі. У підписі до фото Горбунов натякнув, що прийшов купувати дружині подарунок.

"На День Святого Валентина треба ж щось дарувати!" - написав він.

На новому фото Катя позує із зібраним у хвостик волоссям і без макіяжу. На ній об'ємна куртка білого кольору. Горбунов теж виглядає дуже повсякденно - він у білій куртці та в чорній шапочці.

В коментарях зірковій парі дали поради щодо подарунку на День всіх закоханих.

"Фотка життєва, без понтів і гриму", "Снігу намело багато, зліпіть бабу снігову з сусідом, гарний подарунок", "Ви прекрасна пара", "Супер, які гарні", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Катя Осадча і Юрій Горбунов закохались одне в одне одного під час спільної робити на телебаченні. Перший час вони приховували стосунки, але згодом Катя завагітніла, і все стало очевидним. У 2017 році пара одружилась.

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