Горбунов заінтригував новим селфі з відомими акторами, готується щось грандіозне

Відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов часто ділиться кадрами свого творчого та особистого життя на сторінках Instagram. Як пише Politeka, цього разу Горбунов заселфився з колегами, акторами, які зіграли у відомому українському фільмі "Скажене весілля 3" разом зі своїм кумом Потапом.

Горбунов розмістив на своїй сторінці фото з Потапом, коміком Петром Бампером та Джиммі Воха-вохою. Він написав, що поспішав, щоб приїхати раніше на зйомки нового саундтрека до фільму, який вийде вже 25 лютого.

"Хто рано встає, той в пробки не потрапляє і на зйомки вчасно приїжджає! Сним знімаємо кліп на головний саундтрек до "скаженого весілля 3", - написав задоволений телеведучий.

Поруч з Горбуновим позував усміхнений Потап, кучерявий Воха-воха і відомий комік і актор Петро бумеранг. Не вислизнув від уважних фанатів і антураж на задньому плані в артистів: манекени в капелюшках. Новину фанатів сприйняли на ура, привітавши акторів зі швидким виходом картини.

"АА Бампер!! 🤘 👏 🔥Вітаю всіх з виходом 3 частини!", "Які гарні капелюшки на задньому фоні. Пасують акторам❤️", "Які гарні капелюшки на задньому фоні. Пасують акторам❤️"," УРА!!",- написали в коментарях шанувальники.

Варто сказати, що комедію давно чекають українські телеглядачі, адже з тизерів, які потрапили в Мережу, це має бути щось неймовірне і бомбічне.

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