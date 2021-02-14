Шоумен Юрій Горбунов з дружиною Катериною Осадчою з шиком відсвяткували 14 лютого
Як передає Politeka.net, 50-річний ведучий опублікував серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав, яке свято влаштував своїй обраниці в День всіх закоханих.
Так, Юрій подарував Катерині безліч повітряних червоних куль у формі сердечок, а також організував розкішне застілля. На перших кадрах парочка фотографувалася на вулиці. Вони посміхалися, обіймалися і цілувалися, нітрохи не бентежачись проявляти свої почуття на камеру.
У наступному пості Горбунов з Осадчою, вдосталь нагулявшись, вже позували вдома перед накритим столом. Їх щирі і зворушливі обійми здатні розтопити навіть найчерствіше серце.
"День закінчується! І він був чудовий! Кохайтеся - це того варте!!", - підписав фото щасливий Юрій.
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Уважні користувачі звернули увагу, що присутні в кожному кадрі повітряні кульки на подив схожі на ті, що продюсер Потап подарував своїй дружині, співачці Насті Каменських. Як відомо, обидві пари живуть по-сусідству, більш того, є кумами. Дивовижний збіг став предметом гарячих обговорень:
"З Потапом одну доставку замовляли? 😂"
"З кумом на одному ринку кульки купували❤️"
"У Каменських такі ж кульки"
"Вранці у Каменських, ввечері тут!"
"З Потапом разом кульки вибирали? 🥰"
"Друзі, ви прекрасні!!! Дуже приємно на вас дивитися разом!! Щастя вам!!💜💜"
"Красиві та закохані 🥰"
"солодка парочка.❤️👏😍"
"Ви приклад для мільйонів... усіляких благ і любові до самого кінця))"
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