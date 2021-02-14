Шоумен Юрий Горбунов с женой Екатериной Осадчей с шиком отпраздновали 14 февраля

Как передает Politeka.net, 50-летний ведущий опубликовал серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал, какой праздник устроил своей избраннице в День всех влюбленных.

Так, Юрий подарил Екатерине множество воздушных красных шаров в форме сердечек, а также организовал роскошное застолье. На первых кадрах парочка фотографировалась на улице. Они улыбались, обнимались и целовались, ничуть не смущаясь проявлять свои чувства на камеру.

В следующем посте Горбунов с Осадчей, вдоволь нагулявшись, уже позировали дома перед накрытым столом. Их искренние и трогательные объятия способны растопить даже самое черствое сердце.

"День заканчивается! И он был великолепен! Любите - это того стоит!!", - подписал фото счастливый Юрий.

Внимательные пользователи обратили внимание, что присутствующие в каждом кадре воздушные шарики на удивление похожи на те, что продюсер Потап подарил своей супруге, певице Насте Каменских. Как известно, обе пары живут по-соседству, более того, являются кумовьями. Удивительное совпадение стало предметов горячих обсуждений:

"С Потапом одну доставку заказывали? 😂"

"С кумом на одном рынке шарики покупали❤️"

"У Каменских такие же шарики"

"Утром у Каменских, вечером здесь!!!"

"С Потапом вместе шарики выбирали? 🥰"

"Ребят, вы прекрасны!!! Очень приятно на вас смотреть вместе!! Счастья вам!!💜💜"

"Красивые и влюблённые 🥰"

"сладкая парочка.❤️👏😍"

"Вы пример для миллионов... всяческих благ и любви до самого конца))"

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