Известная пара украинских ведущих – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая – поделились трогательным семейным фото по случаю дня рождения сына

Новый снимок опубликовал в своем Инстаграм шоумен, сообщает Politeka.net.

Так, счастливый отец решил похвастаться тем, что их с Осадчей сын отмечает день рождения. Маленькому Ивану 18 февраля исполнилось четыре года.

«Так вроде только вчера ты родился! А сегодня тебе уже 4 годика! Будь здоровым и счастливым, сынок! Мы тебя очень любим!», - написал Горбунов.

На фото они всей семьей позируют в строгих брючных костюмах. Пара ведущих и их сын одеты в белые рубашки, черные брюки и жилеты. В таких сочетающихся нарядах семейство выглядит очень стильно.

При этом, позируют они с ярким фоном за спиной, который напоминает о празднике. Маленький Ваня сидит в игрушечной машинке, а его родители трогательно обнимаются.

Поклонники пары тут же принялись поздравлять мальчика в комментариях к посту.

«Искренние поздравления Ванечке и счастливого детства», «С Днем рожденья. Пусть сбываются все мечты», «Поздравляю вашу чудесную семью», «здоровья Вашему мальчику», «Поздравляю Ваню! Пусть растет здоровым и счастливым на радость родителям», - пишут люди.

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