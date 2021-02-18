Украинская телеведущая Катя Осадчая удивила новым образом, Джамала оделась так же

Как пишет Politeka.net, непревзойденная Катя Осадчая в своем Instagram решила немного поэкспериментировать с образом и примеряла новый головной убор, который в то же время привлек внимание и другой звезды. Новый образ вызвал у поклонников ассоциации с известной исторической личностью и привел в восторг публику.

На своей странице Катя Осадчая разместила фото, где она предстала в непривычном образе. Любительница всевозможных шляпок и шапочек, которые уже стали ее своеобразной "визитной карточкой", дополнила свой зимний наряд необычной шапкой, которая закрывала ушки в холодный зимний день.

На снимке Катя Осадчая позирует вполоборота к камере в своей кремовой стеганной куртке. К ней вместо шапки телеведущая надела очень удобный головной убор, защищающий голову от мороза и ветра и напоминающий элементы образа знаменитой Княгини Ольги.

По словам Кати Осадчей, она примеряла новую дизайнерскую работу, которая выполнена по мотивам украинской истории. Она отметила, что эта шапочка - это крутое современное воплощение украинской истории, которым стоит гордиться.

Поклонники Катя Осадчей тут же отметили сходство телеведущей с исторической персоной, и даже предположили, что она является потомком княгини. Хотя нашлись и те, кому образ не понравился.

"Княгиня Екатерина", "Вам очень идет", "Очень красиво! И тепло!", "Как тебе красиво", "Офигенно", "Катя, вы как бабушка", "Считаю образ неудачным", "На фото Княгиня Ольга", "Катя, может Вы ее потомок?", "Красавица!", "Очень похоже на хиджаб! Красота!", "Класс, мне очень нравится! Крутой образ", "Очень Вам идет, Екатерина", "Юрий любуется своей Екатериной, красавица",- написали фолловеры в соцсети.

Этот же головной убор не оставила без внимания и другая украинская знаменитость. Певица Джамала, вероятно, тоже захотела быть подобной Княгине Ольге и в своем Instagram Stories примерила такую же шапочку, хотя выглядела она в ней несколько иначе.

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