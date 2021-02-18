В Сети появились любопытные кадры с вечеринки 43-летней телеведущей Василисы Фроловой

Как известно, последняя находится в интересном положении, а потому устроила на свой день рождения, прошедший недавно, девичник, включая "baby shower", рассекретив пол будущего ребенка.

Среди приглашенных гостей была ведущая Екатерина Осадчая, певица Джамала, светская львица Каролиа Ашион и другие.

На официальной страничке "Світського життя" опубликовали кадры с мероприятия, передает Politeka.net.

"It's a boy😉 Телеведущая Василиса Фролова отметила именины и baby shower!", - говорится в подписи.

На снимках счастливая Фролова позировала рядом с 37-летней Осадчей. Образ последних вызвал недоумение у публики. Екатерина была в закрытом длинном платье молочного оттенка с юбкой-клеш и в кожаном берете лилового цвета. А Василиса в нежно-персиковом объемном платье и сером пиджаке.

"☝️Что за бабка🤔?!", - отреагировала одна из пользовательниц, под комментарием которой развернулись настоящие баталии.

"Что за манеры? 🤦🏼"; "👈осадча - учительница красивая! 💯👌"; "👈тётя, что вам не нравится? вопрос о бабке? а что, она "девочка"? Пенсия на носу, а им играть в "дочки-матери" захотелось! Баба, она и в Африке баба, да когда тебе 45..."; "вам бы к окулисту. Сами же стареете, потому что со зрением проблемы 😊"; "👈мени до старости, как до Берлина пешком!"; "Что-то незаметно, что вам так далеко до старости. Мне тоже далеко. Но в конце концов мы все когда-то будем старше. И о возрасте как-то не очень разумно говорить"; "Василиса тааак похорошела в положениии😍🔥❤️"; "Чем страшнее - тем моднее😂".

Напомним, Осадчая перевоплотилась в Княгиню Екатерину, Джамале тоже захотелось: "Очень похоже на..."

Как сообщала Politeka, Осадчая в лаконичном наряде поразила отменным чувством стиля: "Восхитительный образ!"

Также Politeka писала, что влюбленная Осадчая предалась нежности в объятиях Горбунова, кадр наслаждения: "Вы невероятны"