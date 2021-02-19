Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала счастливое семейное утро с сыном Ваней

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая в своем Instagram Stories показала милый снимок своих самых близких людей - мужа Юрия Горбунова с сыном Иваном, который сегодня празднует свой четвертый день рождения.

На фото, которым похвасталась звездная мама, показан счастливый момент игры папы с маленьким сыном, который уже с самого утра успел получить подарки от главных людей в своей жизни. Теперь Юрий Горбунов с удовольствием помогает Ване разбираться с деталями нового конструктора и изучать инструкцию, сидя посреди гостиной на полу. Видимо, подарки были вручены, как только ребенок проснулся, и теперь ему явно не до обычных утренних процедур.

На снимке счастливый папа Юрий Горбунов предстал в одном лишь халате. Он сидел рядом с сыном, который тоже еще не успел одеться и сидел на полу в одной футболке и с голыми ногами. Мальчик увлеченно изучал подаренные родителями игрушки и слушал советы папы.

В то же время в гостиной, где находились Осадчая, Горбунов и их сын, под потолком уже висели три огромных воздушных шарика, на которых были написаны слова поздравления.

"Утро Дня рождения. Счастливые родители и счастливый Иван",- подписала свою публикацию Катя Осадчая.

Возможно, после утреннего поздравления звездные родители устроят вечеринку для своего маленького именника, но такое утро для ребенка - это действительно счастье.

Напомним, что Катя Осадчая очень редко радует поклонников снимками со своим сыном Иваном. Но телеведущая очень дорожит такими моментами и, как и многие звездные родители, оберегает ребенка от влияния своей популярности.

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