Юрий Горбунов рассказал о казусе, который приключился с ним и его женой во Львове

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Юрий Горбунов в программе "Слава +" поделился веселой историей, которая приключилась с ним и Катей Осадчей во время путешествия во Львов в период новогодних праздников. По словам телеведущего, казус произошел в момент, когда он фотографировал свою жену у красивой праздничной декорации.

"Была веселая история. На улице мороз и Катя фотографируется возле мануфактуры свечей, все очень красиво подсвечено под Новый год. И тут дамочка, причем с ребенком, ко мне: "Можно с вами сфотографироваться?", причем на русском языке, во Львове. И она меня прямо за руку хватает. Я говорю, подождите минуту, я выставлю кадр и сфотографирую жену сначала. "Та пошел ты на**й". Я такой "О! Вот это дело!". Вот так вот ответила, схватила ребенка и сразу ушла", - поделился Горбунов и добавил, что нечего на таких людей обижаться.

К слову, в этом же интервью 50-летний телеведущий признался, что мечтает о дочке. Более того, Юрий заявил, что они с Катей Осадчей над этим работают. "Что мне не хватает в жизни? Дочки!", - отметил Горбунов с улыбкой на лице. "У нас есть общее желание, мы над этим работаем", - добавляет он. Надо сказать, что слухи о беременности Екатерины ходят уже давно, и своими словами Юрий только подлил масла в огнь. Впрочем, поклонники артиста в восторге от его слов о детях и на ура восприняли признания, что возможно скоро телеведущий снова станет папой.

Напомним, "Юра, красавчик!": Горбунов после слухов о беременности Осадчей сделал громкое признание.

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