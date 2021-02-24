Звезда показала то, что никто не должен был видеть

Модель, ведущая "Світського життя", Екатерина Осадчая, показала "запретные" кадры

Муж звезды, актер и ведущий Юрий Горбунов, сейчас занимается также продюссированием, передает Politeka.net.

В частности артист выступил продюсером фильма "Скажене весілля-3", допремьерный показ которого состоялся на днях.

Осадчая выложила в своем сторис "запретные" кадры. На видео запечатлены кадры из фильма, которые не должны были видеть зрители до премьеры.

Так, можно заметить, как поет Олег Винник, а под его песню танцуют герои картины.

"Полных залов, насколько это возможно! С премьерой", - пожелала Екатерина.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис невозможно это сделать.

Отметим, первый фильм "Скажене весілля" вышел в прокат в 2018 году. Фильм стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Общая смета - 10,8 миллионов гривен, из них доля Госкино составила примерно 10%.

Лента получила неоднозначные отзывы украинских кинокритиков. В частности, недостатком фильма называлось присутствие в нем русскоязычных песен Потапа, которые вызвали диссонанс у зрителя на фоне украиноязычности фильма, в целом.

Во всех трех картинах продюсером выступил Юрий Горбунов.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая побывала на премьере указанного фильма. Звезда прекрасно выглядела в своем коротеньком платье с расклешенной юбкой молочного оттенка. Традиционный атрибут в виде шляпки и туфли на шпильках дополнили роскошный лук.

Напомним, что Юрий Горбунов стал укротителем огня, Осадчая успела все заснять: "Смелый папа".

Также Politeka писала, что Горбунов с сыном Осадчей замечен в неожиданном месте и в одинаковых одеждах: "Печалька для мальчика".