Популярный украинский ведущий Юрий Горбунов перед новым выпуском «Голос країни» решил сфотографироваться с Олегом Винником
Шоумен опубликовал новое фото в своем Инстаграм перед выходом в эфир нового эпизода шоу.
На селфи Горбунов стоит рядом с одним из тренеров проекта – певцом Олегом Винником. При этом, артист сидит в своем тренерском красном кресле и довольно улыбается, а ведущий слегка наклонился к нему. Шоумен также улыбается, однако при этом выглядит слегка ехидным.
«Сегодня в 21:00- придерживаемся хорошей традиции – смотрим очередной эпизод Голоса! Слепые прослушивания в разгаре!», - подписал фото Горбунов.
Стоит отметить, что ведущий каждый неделю перед выходом в эфир очередного выпуска шоу публикует селфи со звездными тренерами проекта.
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Поклонники тут же отреагировали на новое фото с Винником.
«Огонь», «С нетерпением ждем!», - пишут люди в комментариях под снимком.
Ранее мы писали, что Горбунов показал, как отправился с сыном за покупками.
На снимке Юрий с 4-летним сыном Иваном пошли за покупками в выходной день.
Папа с сынишкой при этом были одеты в абсолютно одинаковые одежды. На них были дутые белые куртки, черные штаны и кроссовки, а на лице – маски, ведь без них, как известно, не пускают в общественные места.
Напомним, довольный Горбунов засветился в компании соблазнительных девчонок, Осадчая не оценила: "В разгаре".
Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов стал укротителем огня, Осадчая успела все заснять: "Смелый папа".
Также Politeka писала, что Горбунов с сыном Осадчей замечен в неожиданном месте и в одинаковых одеждах: "Печалька для мальчика".