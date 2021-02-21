Известный шоумен Юрий Горбунов показал, как ходит с сыном за покупками в супермаркет

Как пишет Politeka.net, фото известный телеведущий шоу-проектов на "1+1" выложил на своей странице в Instagrаm.

На снимке Юрий с 4-летним сыном Иваном пошли за покупками в выходной день.

Папа с сынишкой при этом были одеты в абсолютно одинаковые одежды. На них были дутые белые куртки, черные штаны и кроссовки, а на лице – маски, ведь без них, как известно, не пускают в общественные места.,

Известный шоумен катил тележку, а маленький Ваня шел рядом. Позировали они со спины, немного повернув голову.

«Ну что сынок, покупаем все по списку, который мама написала, или только сладкое?», - отметился чувством юмора в подписи к фото Горбунов.

Поклонники уже бросились обсуждать увиденное, отметив, что в профиль папа с сыном одно лицо.

"Супер! Люблю когда все одинаково одеты родители и дети! У нас тоже мама часто покупала мне тоже одинаковые платья, а отцу и брату одинаковые тениски- это было бомбезно! Жаль, что тогда не было смартфонов .... 😢", "В профиль один в один , под копирку 🙂", "Есть надежда, что Ваня в маму длинными ногами сможет быть? а то печалька для мальчика, конечно", "Сначала конфеты, а список потом", - пишут в сети.

Напомним, что Горбунов зажег на репетиции нового шоу, взбудоражив Санину из «Танців з зірками».

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