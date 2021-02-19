Известный телеведущий Юрий Горбунов засветился в компании озорных девчонок, заинтриговав поклонников

Шоумен Юрий Горбунов, известный ведущий шоу-проектов на "1+1" внес интригу, разместив на своей странице в Instagrаm фотографию с репетиции. Об этом информирует портал Pоliteka.net.

На фото Юрия, он сделал селфи с прекрасными веселыми девчонками.

"Репетиции в разгаре!!! Будет прикольно и весло! Дождемся!", - эмоционально написал знаменитый ведущий.

Также в хештегах указал, что они танцуют и не только, что дало пищу для размышлений фанатам Юрия. В этот раз фанаты не стали долго гадать и спойлерить, разместив сдержанные комментарии: "Буду ждать!", "Ты постригся!", - написали фанаты.

Интересно, что жена Горбунова, Катя Осадчая не лайкнула фото мужа.

Ранее Горбунов уже размещал фото со студии "D-Side", тогда его "сдала" Юлия Санина, заявив, что знает в чем интрига.

Поклонники тогда стали предполагать, что скорее всего Юрий репетирует над новым шоу "Липсинк Батл". Так как в марте на "1+1" стартует масштабное шоу пародий "Липсинк Батл", ведущими которого стали Потап и Тина Кароль. По словам продюсеров шоу, в нем примут участие 36 звезд украинской эстрады. Известно, что в шоу возьмут участие Елена Кравец, Екатерина Кухар, Павло Зибров, Маша Ефросинина, и другие известные лица.

Напомним, что Горбунов зажег на репетиции нового шоу, взбудоражив Санину из «Танців з зірками».

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