Известный шоумен Юрий Горбунов поделился радостным известием

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал у себя в Инстаграм и показал яркие кадры.

«Это произошло!! Премьера «Скаженого весілля 3»! Ну что ж! Отправляйся в плавание, наше детище! Ждем все зрителей в кинотеатрах! Будете приятно удивлены!» - написал артист, который является продюсером фильма.

Горбунов показал фото, на который запечатлен рядом с супругой Катей Осадчей и актерами фильма на допремьерном показе.

Осадчая была одета в оригинальный наряд с рушами и объемными рукавами. На голове у телеведущей традиционно красовалась шляпка. Образ дополняли белые туфли.

Осадчая стояла рядом с Горбуновым, положив на него руки. Сам ведущий был одет в черные штаны и жилетку, под которую надел белую рубашку. Парочка выглядела очень гармонично.

Помимо Горбунова с третьей части комедии снялись участие многие звезды, включая Потапа, Надежду Мейхер, Олега Винника и Анну Тринчер.

««Скажене весілля» вошло в историю тем. Что мы вернем украинцев в кинотеатры. Так хочется это сделать, потому что карантин карантином. Но комедии, кино никто не отменял», - говорил ранее Горбунов.

Отметим, премьера украинской комедии "Скажене весілля 3" для всех зрителей состоится 25 февраля. Это будет финальная часть франшизы.

Напомним, что Юрий Горбунов стал укротителем огня, Осадчая успела все заснять: "Смелый папа".

Как сообщала Politeka, ехидный Горбунов показал волчицам, как выглядит Винник перед эфиром "Голос країни": "Огонь".

Также Politeka писала, что Горбунов с сыном Осадчей замечен в неожиданном месте и в одинаковых одеждах: "Печалька для мальчика".