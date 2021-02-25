Популярный телеведущий Юрий Горбунов признался, что мечтает о дочери, и что об этом думает его жена Катя Осадчая

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился, что мечтает о дочери. Об этом он рассказал в интервью для программы "Слава+". По словам артиста, после рождения сына Ивана, он теперь хочет дочку. Причем его жена телеведущая Катя Осадчая не против этого, она тоже не против родить еще одного ребенка.

Так, впервые об этом Юрий говорит в интервью, во время блица "Было/Не было". А потом более подробно рассказывает о своем сыне и о том, что они с Катей сейчас "работают" над вопросом рождения дочери.

"Что мне не хватает в жизни? Дочки!", - говорит Горбунов с улыбкой на лице. "У нас есть общее желание, мы над этим работаем", - добавляет Юрий, отвечая на вопрос о желании родить второго ребенка.

К слову, телеведущий также рассказал, почему они с женой не показывают лицо своего сына Ивана. По его словам, они с Катей сразу договорились, что первое время не будут выкладывать снимки в соцсетях, на которых видно лицо малыша. Это будет продолжаться до того времени, пока ребенок сам им не разрешит это делать. И уже были случаи, когда Юрий показывал Ивану их общие фото, но ребенок не разрешал его выставлять, тогда как снимок, на котором лица не видно, малыш одобрил.

Горбунов также опроверг слухи о том, что они с Осадчей ждут предложения от какого-либо глянца за деньги показать фотографии с Иваном. "Рано или поздно мы и так его покажем. Но на этом не спекулируем, это неправильно", - заявил телеведущий.

Напомним, Осадчая в ультра-коротком наряде покрасовалась перед Потапом, Горбунов зашевелился: "Ох, Катя!".

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