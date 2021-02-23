Известный шоумен Юрий Горбунов примерял на себя эпатажную маску

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда телеканала «1+1» решил рассказать о новом шоу. Горбунов использовал маску в Инстаграм, созданную специально к премьере шоу пародий «Липсинк батл».

Телеведущий позировал с накрашенными губами. Красный цвет помады со стразами сделал Горбунова похожим на артиста травести-шоу. Его глаза светились – то ли от счастья, то ли от особенностей маски.

«Дорогие друзья, если есть желание почувствовать себя на сцене нового грандиозного шоу «Липсинк батл», используйте эту маску. Это будет непревзойденно», - отметил довольный Горбунов.

Стоит отметить, что «Липсинк батл» - это одно из немногих топовых шоу на «1+1», которое не ведет Юрий Горбунов. Роль ведущих на этот раз отдали Тине Кароль и Потапу. Однако Горбунов не остался в стороне, и примет участие в шоу в качестве участника.

Как известно, кроме Горбунова в шоу также будут участвовать Ксения Мишина, Екатерина Кухар, Елена Кравец, Маша Ефросинина, Павел Зибров, Ираклий Макацария, Женя Кот и другие артисты. Всего организаторы заявили участие 36 звезд, которые будут сражаться в парных батлах.

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