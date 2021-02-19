Відома пара телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов гучно відзначили чотириріччя свого синочка Вані

Яскраві кадри зі святкування дня народження сина Катя Осадча та Юрій Горбунов розмістили у своїх сторіс на Instagram, про це пише Politeka.net.

Катя Осадча встигла зняти всі захоплюючі моменти шоу мильних бульбашок і фаєр-шоу за участю "сміливого тата" Юрія Горбунова, похвалившись феєрією. Все сімейство вибрало однаковий лук чорні штани, білі сорочки і жилетка також чорного кольору. Вийшло дуже стильно.

У кадр потрапили Юрій з сином, яких "проковтнув" мильна бульбашка, мама з татом під дощем з мильних бульбашок і найголовніше дівйство, як Горбунов став приборкувачем вогню.

Сміливцю Юрію поставили на руку спеціальну суміш, а потім підпалили. Щасливий батько зміг швиденько задути вогонь, який спалахнув, не встигнувши обпекти руку. "Сміливий Тато", - підписала відео Катя Осадча. Відомо, що руки для таких "фокусів" обробляють спеціальним розчином, який в принципі не може спричинити опік.

На відео чутно, як захоплюються учасники феєрії та радісні вигуки дорослих і малюків.

Юрій також показав у своєму сторіс кілька кадрів з дня народження сина. У камеру телеведучого потрапив сервірований стіл, а також святкові банери й "шматочок" відео святкового шоу.

Нагадаємо, що щасливі Горбунов і Осадча похвалилися своєю головною гордістю, ведучий не стримав почуттів: "начебто тільки вчора...".

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