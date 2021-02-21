Відомий шоумен Юрій Горбунов показав, як ходить з сином за покупками в супермаркет

Як пише Politeka.net, фото відомий телеведучий шоу-проектів на "1+1" виклав на своїй сторінці в Instagrаm.

На знімку Юрій з 4-річним сином Іваном пішли за покупками у вихідний день.

Тато з синочком при цьому були одягнені в абсолютно однаковий одяг. На них були дуті білі куртки, чорні штани і кросівки, а на обличчі – маски, адже без них, як відомо, не пускають в громадські місця.,

Відомий шоумен котив візок, а маленький Ваня йшов поруч. Позували вони зі спини, трохи повернувши голову.

« Ну що сину,купуємо все по списку який мама написала,чи тільки солодке? ",- відзначився почуттям гумору в підписі до фото Горбунов.

Шанувальники вже кинулися обговорювати побачене, зазначивши, що в профіль тато з сином одне обличчя.

"Супер! Люблю коли однаково вдягнені батьки і діти! У нас теж мама часто купувала мені і собі однакові плаття, а батьку і брату однакові теніски- це було бомбезно! Жаль, що тоді не було смартфонів....😢 ", "В профіль один в один, під копірку🙂", " є надія, що Ваня в маму довгими ногами зможе бути? а то печалька для хлопчика, звичайно", "спочатку цукерки, а потім", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Горбунов запалив на репетиції нового шоу, розбурхавши Саніну з " Танців з зірками».

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