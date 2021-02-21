Популярний український ведучий Юрій Горбунов перед новим випуском "Голос країни" вирішив сфотографуватися з Олегом Винником

Шоумен опублікував нове фото в своєму Instagram перед виходом в ефір нового епізоду шоу.

На Селфі Горбунов стоїть поруч з одним з тренерів проекту – співаком Олегом Винником. При цьому, артист сидить у своєму тренерському червоному кріслі і досить посміхається, а ведучий злегка нахилився до нього. Шоумен також посміхається, однак при цьому виглядає злегка єхидним.

"Сьогодні о 21: 00 - дотримуємося хорошої традиції – дивимося черговий епізод голосу! Сліпі прослуховування в розпалі!",- підписав фото Горбунов.

Варто відзначити, що ведучий кожен тиждень перед виходом в ефір чергового випуску шоу публікує селфі із зірковими тренерами проекту.

Шанувальники тут же відреагували на нове фото з Винником.

"Вогонь", "з нетерпінням чекаємо!", - пишуть люди в коментарях під знімком.

Раніше ми писали, що Горбунов показав, як відправився з сином за покупками.

На знімку Юрій з 4-річним сином Іваном пішли за покупками у вихідний день.

Тато з синочком при цьому були одягнені в абсолютно однакові одягу. На них були дуті білі куртки, чорні штани і кросівки, а на обличчі – маски, адже без них, як відомо, не пускають в громадські місця.

Нагадаємо, задоволений Горбунов засвітився в компанії спокусливих дівчат, Осадча не оцінила: "У розпалі".

Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов став приборкувачем вогню, Осадча встигла все зняти: "Сміливий тато".

Також Politeka писала, що Горбунов з сином Осадчої помічений в несподіваному місці і в однакових одежах: "Печалька для хлопчика".