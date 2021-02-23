Известная украинская телеведущая Катя Осадчая засветилась в объятиях звездного мужа, ведущего и продюсера Юрия Горбунова

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала фото, сделанное на премьере украинского фильма «Скажене весілля-3». Осадчая была одета в невероятно красивый белый костюм, который состоял из мини-юбки с женственными рюшами и белого пиджачка с объемными рукавами и плечами. На голове у телеведущей традиционно красовалась шляпка. Образ дополняли белые туфельки.

Осадчая стояла рядом с Горбуновым, положив на него руки. Сам ведущий был одет в черные штаны и жилетку, под которую надел белую рубашку. Парочка выглядела очень гармонично.

Телеведущая своим фото сообщила про скорую премьеру фильма, созданного ее мужем.

Как известно, сегодня состоялся допремьерный показ фильма «Скажене весілля-3», продюсером которого выступил Юрий Горбунов и Потап. В третьей части комедии приняли участие многие звезды, включая Надежду Мейхер, Олега Винника и Анну Тринчер.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая показала настоящую себя без макияжа и фотошопа. Она лежала в кровати в сером свитерке. Несмотря на следы усталости, выглядела звезда удивительно. Осадчая без макияжа выглядит естественно и привлекательно даже с мелкими мимическими морщинками вокруг глаз и с легкой улыбкой нал лице.

Напомним, что Катю Осадчую неожиданно предостерегли от экспериментов с внешностью: "Не дай Бог вам сделать...".

Как сообщала Politeka, Осадчая впечатлила украинцев семейной идиллией, показав подросшего сына Горбунова: "Все получилось".

Также Politeka писала, что Осадчая свела с ума элегантным образом с открытыми плечами на "Голос країни": "Ну красотка, блин".