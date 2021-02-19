Відома українська телеведуча Катя Осадча підкорила природною красою і отримала пораду не чіпати губи

Як пише Politeka.net, чарівна Катя Осадча знову захопила шанувальників серією знімків, які вона показала на своїй сторінці в Instagram. І попри те, що телеведуча похвалилася природною красою, вона отримала несподівану пораду від фанатів.

Катя Осадча показала знімки, на яких постала в затишній домашній обстановці, сидячи на красивому кріслі з кручений спинкою і різьбленими підлокітниками. Телеведуча дивиться в камеру і дарує свою саму впізнавану посмішку, від якої божеволіють тисячі її фанатів.

Осадча похвалилася новою зачіскою, яку зробив сама за порадами стилістів відомої косметичної компанії. Варто відзначити, що зі своїм волоссям телеведуча впоралася бездоганно і поклала їх в тугий лаконічний пучок на потилиці, закріпивши однією пасмом біля основи. Стильний текстурний "хвіст" мав чудовый вигляд на довгому русявому волоссі зірки, і сама Катя залишилася задоволена своєю роботою.

У своїй публікації Катя Осадча постала з дуже ніжним і стриманим повсякденним макіяжем. Зірка зробила акцент на очах, виділивши їх тінями природних відтінків в куточках очей і підкресливши чорною тушшю для вій. Губи Осадча підвела ніжним рожевим блиском, зробивши весь образ гармонійним і стриманим.

Для своєї мікрофотосесії Осадча одягла сорочку блакитного кольору з дрібною вертикальною смужкою, а завершили образ темно-сірі зручні штани.

Шанувальники Катя Осадчої в своїх коментарях відзначили її красиву зовнішність і порадили не робити ніяких сторонніх втручань і корекцій.

"Катя, ви дуже симпатична і цікава жінка, за якою цікаво спостерігати і слухати ваші розповіді", "ви красуня", "вам дуже до лиця", "я вас просто благаю, не дай Бог вам зробити з губами те, що всі роблять під один шаблон. Природна краса найкрасивіша. Залишайтеся такою чарівною і неповторною, якою ви є",- написали фоловери в соцмережі.

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