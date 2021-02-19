Известная украинская телеведущая Катя Осадчая покорила естественной красотой и получила совет не трогать губы
Как пишет Politeka.net, очаровательная Катя Осадчая снова восхитила поклонников серией снимков, которые она показала на своей странице в Instagram. И несмотря на то, что телеведущая похвасталась естественной красотой, она получила неожиданный совет от фанатов.
Катя Осадчая показала снимки, на которых предстала в уютной домашней обстановке, сидя на красивом кресле с витой спинкой и резными подлокотниками. Телеведущая смотрит в камеру и дарит свою самую узнаваемую улыбку, от которой сходят с ума тысячи ее фанатов.
Осадчая похвасталась новой прической, которую сделал сама по советам стилистов известной косметической компании. Стоит отметить, что со своими волосами телеведущая справилась безупречно и уложила их в тугой лаконичный пучок на затылке, закрепив одной прядью у основания. Стильный текстурный "хвост" смотрелся превосходно на длинных русых волосах звезды и сама Катя осталась довольна своей работой.
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В своей публикации Катя Осадчая предстала с очень нежным и сдержанным повседневным макияжем. Звезда сделала акцент на глазах, выделив их тенями природных оттенков в уголках глаз и подчеркнув черной тушью для ресниц. Губы Осадчая подвела нежным розовым блеском, сделав весь образ гармоничным и сдержанным.
Для своей микрофотосессии Осадчая надела рубашку голубого цвета с мелкой вертикальной полоской, а завершили образ темно-серые удобные брюки.
Поклонники Катя Осадчей в своих комментариях отметили ее красивую внешность и посоветовали не делать никаких посторонних вмешательств и коррекций.
"Катя, вы очень симпатичная и интересная женщина, за которой интересно наблюдать и слушать ваши рассказы", "Вы красавица", "Вам очень к лицу", "Я вас просто умоляю, не дай Бог вам сделать с губами то, что все делают под один шаблон. Естественная красота самая красивая. Оставайтесь такой очаровательной и неповторимой, какой вы есть",- написали фолловеры в соцсети.
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