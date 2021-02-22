В сім'ї телеведучих Каті Осадчої і Юрія Горбунова свято - відзначали день народження сина Івана
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і автор проекту "Світське життя" Катерина Осадча, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Однак, на сторінці Каті рідко можна побачити сімейні фото, і тим більше знімки її молодшого сина Івана, який народився в шлюбі телезірки з продюсером і телеведучим Юрієм Горбуновим.
Однак, нещодавно Осадча все ж показала українцям трепетні знімки, які були зроблені на дитячому святі – синові Каті і Юри Івану виповнилося 4 рочки. На першому знімку можна побачити щасливе сімейство за розрізанням красивого святкового торта. І поки батьки управляються з ножем, малюк завмер в передчутті. Треба сказати, що це чи перше фото з Іваном, на якому можна трохи розгледіти риси обличчя, адже телеведучі у своїх соцмережах дуже рідко показують сина. На другому знімку можна побачити Катю, яка відображена в обіймах аніматорів під час свята.
У підписі до публікації Осадча написала: "Time to remember. Яскраві 4. Цього року Іван вперше чекав свій День народження, перепитував скільки днів залишилося і чи прийде найкращий друг. Все вдалося. А розважали гостей @ maistry.shchastya". Фоловери в захваті від нових фотографій зоряного сімейства, Катю і Юрія тепло вітають з днем народження їхнього синочка, засинаючи компліментами і побажаннями в коментарях до публікації.
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