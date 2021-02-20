Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала настоящую себя без макияжа и фотошопа

Артистка любит показывать в Инстаграм разные аспекты своей жизни и при этом не боится засветиться перед камерой без макияжа, укладки и модных образов. Так как Екатерина постоянно находится в центре событий, она старается максимально ухаживать за собой.

«Три раза в неделю занимаюсь йогой. Также начала бегать и каждый день делаю разминку. Не могу сама тренироваться долго, поэтому ищу короткие видео с определенными физическими упражнениями» - рассказывала ранее звезда.

Как видно на снимке из раздела Стори, знаменитость чувствует себя превосходно и без всяких сценических образов. Она выглядит естественно и привлекательно даже с мелкими мимическими морщинками вокруг глаз и с легкой улыбкой нал лице. Отметим, Осадчая придерживается принципов раздельного питания.

«Для улучшения цвета лица использую масло витамина С на кожу, а также ем его. Для увлажнения кожи рук делаю маски из различного крема», - рассказывала раньше звезда.

Также ранее в сети появились кадры с вечеринки 43-летней телеведущей Василисы Фроловой, на которой побывала и Екатерина Осадчая. На снимках счастливая Фролова позировала рядом с 37-летней Осадчей. Образ последних вызвал недоумение у публики.

"☝️Что за бабка🤔?!", - отреагировала одна из пользовательниц.

"Что за манеры? 🤦🏼"; "Катя как учительница стала красивая! 💯👌"; "👈тётя, что вам не нравится? вопрос о бабке? а что, она "девочка"? Пенсия на носу, а им играть в "дочки-матери" захотелось! Баба, она и в Африке баба, да когда тебе 45..."; "вам бы к окулисту. Сами же стареете, потому что со зрением проблемы 😊"; "Чем страшнее - тем моднее😂".

Напомним, Осадчая перевоплотилась в Княгиню Екатерину, Джамале тоже захотелось: "Очень похоже на..."

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