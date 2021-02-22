В семье телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова праздник – отмечали день рождения сына Ивана

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и автор проекта "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Однако, на странице Кати редко можно увидеть семейные фото, и тем более снимки ее младшего сына Ивана, который родился в браке телезвезды с продюсером и телеведущим Юрием Горбуновым.

Однако, недавно Осадчая все же показала украинцам трепетные снимки, которые были сделаны на детском празднике – сыну Кати и Юры Ивану исполнилось 4 годика. На первом снимке можно увидеть счастливое семейство за разрезанием красивого праздничного торта. И пока родители управляются с ножом, малыш замер в предвкушении. Надо сказать, что это едва ли первое фото с Иваном, на котором можно чуть разглядеть черты лица, ведь телеведущие в своих соцсетях очень редко показывают сына. На втором снимке можно увидеть Катю, которая запечатлена в объятиях аниматоров во время праздника.

В подписи к публикации Осадчая написала: "Time to remember. Яркие 4. В этом году Иван впервые ждал свой День рождения, переспрашивал сколько дней осталось и придет лучший друг. Все удалось. А развлекали гостей @ maistry.shchastya". фолловеры в восторге от новых фотографий звездного семейства, Катю и Юрия тепло поздравляют с днем рождениях их сыночка, засыпая комплиментами и пожеланиями в комментариях к публикации.

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