Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая показала оригинальный образ в креативном топе

Как пишет Politeka.net, шоувумен поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. На кадрах Осадчая предстала в студии шоу «Голос країни» в преддверии выхода в эфир нового выпуска программы.

Для появления на шоу ведущая выбрала элегантный наряд, который сразу притягивает к себе взгляды. Так, Осадчая надела классические черные брюки и светлые туфли лодочки.

Однако, главной изюминкой ее образа стал объемный кремовый топ, который состоял из фигурных «волн» ткани, которые перетекают друг в друга. Плечи ведущей в таком наряде остались открытыми.

Дополнили образ Осадчей крупные серьги, зачесанные назад волосы и яркий макияж.

На фото ведущая позирует, уверенно засунув руки в карманы.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Восхитительно!», «Очень красиво», «Шикарная блуза», «Этот сезон не очень», «Какой топ восхитительный», «Ну красотка, блин», «Очень красивая блузка (или как это называется)) и Катя очень красива в этом наряде», «Шикарная Катя, Вы такая красивая», «Наряд у Вас шикарный!», «какая же вы обворожительная», «Вы шикарная. "Голос країни" обожаю, буду обязательно смотреть», «Ох, какая же красотка», - пишут люди.

Напомним, Горбунов с сыном Осадчей замечен в неожиданном месте и в одинаковых одеждах: "Печалька для мальчика".

Как сообщала Politeka, уставшая Осадчая показала морщинки, поразив внешностью без макияжа: "Катя как учительница стала".

Также Politeka писала, что Катю Осадчую неожиданно предостерегли от экспериментов с внешностью: "Не дай Бог вам сделать...".