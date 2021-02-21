Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая показала оригинальный образ в креативном топе
Как пишет Politeka.net, шоувумен поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. На кадрах Осадчая предстала в студии шоу «Голос країни» в преддверии выхода в эфир нового выпуска программы.
Для появления на шоу ведущая выбрала элегантный наряд, который сразу притягивает к себе взгляды. Так, Осадчая надела классические черные брюки и светлые туфли лодочки.
Однако, главной изюминкой ее образа стал объемный кремовый топ, который состоял из фигурных «волн» ткани, которые перетекают друг в друга. Плечи ведущей в таком наряде остались открытыми.
Дополнили образ Осадчей крупные серьги, зачесанные назад волосы и яркий макияж.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Кароль без лифчика и в дерзком костюме превратилась в настоящую львицу: "Что за за шалости, а?"
Беда настигла Викторию Булитко из "Дизель шоу", звезде срочно нужна помощь: "Жду ваших советов..."
Оля Полякова похвасталась роскошью загородного дома после обновления: "Вот так я придумала..."
73-летняя Ротару в бикини покорила фигурой во время отдыха на яхте: «Время не властно»
На фото ведущая позирует, уверенно засунув руки в карманы.
Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Восхитительно!», «Очень красиво», «Шикарная блуза», «Этот сезон не очень», «Какой топ восхитительный», «Ну красотка, блин», «Очень красивая блузка (или как это называется)) и Катя очень красива в этом наряде», «Шикарная Катя, Вы такая красивая», «Наряд у Вас шикарный!», «какая же вы обворожительная», «Вы шикарная. "Голос країни" обожаю, буду обязательно смотреть», «Ох, какая же красотка», - пишут люди.
Напомним, Горбунов с сыном Осадчей замечен в неожиданном месте и в одинаковых одеждах: "Печалька для мальчика".
Как сообщала Politeka, уставшая Осадчая показала морщинки, поразив внешностью без макияжа: "Катя как учительница стала".
Также Politeka писала, что Катю Осадчую неожиданно предостерегли от экспериментов с внешностью: "Не дай Бог вам сделать...".