Відома українська ведуча Катерина Осадча показала оригінальний образ у креативному топі

Як пише Politeka.net, шоувумен поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Осадча постала в студії шоу «Голос країни» напередодні виходу в ефір нового випуску програми.

Для появи на шоу ведуча вибрала елегантне вбрання, яке відразу притягує до себе погляди. Так, Осадча одягла класичні чорні штани і світлі туфлі човники.

Однак, головною родзинкою її образу став об'ємний кремовий топ, який складався з фігурних «хвиль» тканини, які перетікають один в одного. Плечі ведучої в такому вбранні залишилися відкритими.

Доповнили образ Осадчої великі сережки, зачесане назад волосся і яскравий макіяж.

На фото ведуча позує, впевнено засунувши руки в кишені.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Чудово!", "Дуже красиво", "шикарна блуза", "цей сезон не дуже", "який топ чудовий", "Ну красуня, блін", "дуже красива блузка (або як це називається)) і Катя дуже красива в цьому вбранні", "шикарна Катя, ви така красива", "Наряд у Вас шикарний!", "яка ж ви чарівна", "ви шикарна. "Голос країни" обожнюю, буду обов'язково дивитися", "Ох, яка ж красуня", - пишуть люди.

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