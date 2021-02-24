Ведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая всполошила Сеть яркими фото и долгожданным объявлением
Как передает Politeka.net, на официальной страничке "СВ" в Инстаграм опубликована серия новых кадров.
Так, 37-летняя Осадчая побывала на премьере нашумевшего фильма. Девушка прекрасно выглядела в своем коротеньком платье с расклешенной юбкой молочного оттенка. Традиционный атрибут в виде шляпки и туфли на шпильках дополнили роскошный лук.
На некоторых снимках Екатерина позировала с продюсером Потапом, мужем Насти Каменских. Парочка легонько касалась друг друга за талии. Правда, на кадрах, которыми, в свою очередь, поделился в своих "сториз" Потап, они позволили себе нечто большее - кинулись в объятия, не стесняясь камер.
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"Скажене весілля-3" завтра во всех кинотеатрах😉 А наш репортаж с громкой премьеры уже в эту субботу в 23.20! Ждете?", - говорится в подписи.
Примечательно, что одним из самых первых пост с объятиями "лайкнул" супруг Осадчей - шоумен Юрий Горбунов.
А вот публика несколько скептически отнеслась к событию, о чем говорят комментарии: "Кто эти люди?" - "подозреваем, вы не о Потапе😉 Актеры фильма "Скажене весілля"; "Нет, не ожидаем. Потому что все что от Квартала и Ко то фигня"; "Теперь везде про этот фильм будет постоянно".
Осадчая, после того, как побывала на премьере, и зарядилась хорошими эмоциями, впечатлила публику "весенним" луком. Звезда позировала с охапкой тюльпанов.
"Настроение - ждать тепло и цветы на клумбе", - подписала она фото.
"Ох, Катя! Испытываете вы нас на прочность"; "Девушка- весна❤️"; "Красивая Екатерина и красивые тюльпаны!👏", "весна на пороге", - отреагировали пользователи.
Напомним, что Юрий Горбунов стал укротителем огня, Осадчая успела все заснять: "Смелый папа".
Также Politeka писала, что Горбунов с сыном Осадчей замечен в неожиданном месте и в одинаковых одеждах: "Печалька для мальчика".