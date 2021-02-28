Украинский шоумен Юрий Горбунов показал свою супругу Катю Осадчую в домашней обстановке и без макияжа

Как пишет Politeka.net, фотоснимок известный украинский телеведущий выложил у себя в Инстаграм.

Украинцы уже давно привыкли к стильным образам 37-летней ведущей программы «Светская жизнь» Кати Осадчей, с ее необычными головными уборами, футуристическими нарядами и запоминающимся макияжем. Не зря ее многие считают украинской иконой стиля.

Однако ее супруг Юрий Горбунов неожиданно решил показать Катю в совсем другом образе – повседневном, такой, какой видит ее каждый день.

Снимок сделан в домашней обстановке на фоне стола и картины.

Супруги нежно обнялись и нельзя не обратить внимания на то, что телеведущая позировала практически без макияжа, что только подчеркнуло ее естественную красоту.

«Великолепной всем субботы! И не забудьте сходить на выходных на «Безумную свадьбу» - подписал фото Горбунов.

"Вчера были. И посмеялись, и поплакали ... Спасибо за эмоции", - отреагировали в сети.

Ранее Юрий решил похвастаться стильным family look'ом со своим 4-летним сынишкой Ваней. Он опубликовал фото с мальчиком из супермаркета.

Папа и сын надели похожие белоснежные куртки-пуховики, темные штаны и белые кроссовки.

«Ну что сынок, покупаем все по списку, который мама написала, или только сладкое?», - отметился чувством юмора в подписи к фото Горбунов.

Напомним, что Горбунов зажег на репетиции нового шоу, взбудоражив Санину из «Танців з зірками».

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