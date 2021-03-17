Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук удивил неожиданным перевоплощением
Как передает Politeka.net, в сторис Инстаграм ведущий шоу «Маска» опубликовал новые кадры.
«Сегодня будет ожиренный день», - написал он.
Остапчук запечатлен с заметно разбухшим лицом. Очевидно, что над его внешностью хорошо потрудились гримеры, придав щекам телеведущего объема. Кроме того, Остапчуку надели парик и нанесли зеленые тени на веки.
Видно, что это еще не финал, образ продолжают дорабатывать.
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Отметим, ранее Остапчук показывал предыдущий этап этого перевоплощения. Тогда шоумен был еще без парика и макияжа, только с увеличенными щеками.
«Утро после недели Масленицы выглядит так», - шутил ведущий.
«Смешно», «Еще впереди Пасха», «Это же гримм?», «Как говорит моя бабушка, сразу видно, что хорошая жена», «Это вы новая ведущая шоу «Маска»?», - отреагировали на фото в Сети.
Отметим, в каждом выпуске шоу «Маска» ведущий появляется в разных образах. Остапчук уже был Джокером, Суперменом, метрдотелем Густавом из популярной киноленты "Отель "Гранд Будапешт", королем вампиров и даже примерил женский образ сказочной Принцессы Эльзы, повелительницы снега и льда.
Похоже, зрителей снова ждет что-то необычное.
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