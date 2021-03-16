Жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк посветила аппетитными формами в пикантном топике
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько сторис, в которых рассказала о сложном рабочем дне. Как известно, жена Остапчука работает нотариусом. Так как у нее сейчас нет помощника, все дела ей приходится выполнять самостоятельно.
Кристина позировала в соблазнительном белоснежном топе, под который, судя по очертаниям, она не стала надевать нижнее белье. Аппетитный бюст молодой красотки привлекал взгляды. Сверху Кристина надела стильный пиджак в клетку.
«Если меня нет онлайн, то я офлайн в разрыве. Это точно про меня, потому что я не успела оглянуться, как уже четыре часа. Я провела очень много консультаций и разговоров. Я тот человек, у которого либо ничего не происходит, либо происходит все одновременно», - отметила Кристина.
Она также рассказала поклонникам, что у них с Владимиром очень много совместных идей, которые они вот-вот запустят в работу.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами: "Обожаю твои шпагаты"
Жена Кошевого из "Квартал 95" покорила соблазнительным декольте в нежном платье: "Евгению очень повезло"
"Тело было в мешке для сахара": трагедия с 7-летней девочкой обрастает новыми деталями
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
«Весна время перемен», - подписала видео девушка.
Как известно, Кристина Горняк попала в публичное пространство после того, как стало известно о ее романе с известным телеведущим.
Напомним, что изможденная после горячих танцев жена Остапчука не выдержала разлуки и призналась: "Пока мужа нет…".
Как сообщала Politeka, игривая жена Остапчука засветила вечерние забавы с мужем, за уши не оторвать: кадры идиллии.
Также Politeka писала, что скандальный Остапчук покаялся перед украинцами, неуклюже попросив прощения: "Ну, как бы…".