Жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк посветила аппетитными формами в пикантном топике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько сторис, в которых рассказала о сложном рабочем дне. Как известно, жена Остапчука работает нотариусом. Так как у нее сейчас нет помощника, все дела ей приходится выполнять самостоятельно.

Кристина позировала в соблазнительном белоснежном топе, под который, судя по очертаниям, она не стала надевать нижнее белье. Аппетитный бюст молодой красотки привлекал взгляды. Сверху Кристина надела стильный пиджак в клетку.

«Если меня нет онлайн, то я офлайн в разрыве. Это точно про меня, потому что я не успела оглянуться, как уже четыре часа. Я провела очень много консультаций и разговоров. Я тот человек, у которого либо ничего не происходит, либо происходит все одновременно», - отметила Кристина.

Она также рассказала поклонникам, что у них с Владимиром очень много совместных идей, которые они вот-вот запустят в работу.

«Весна время перемен», - подписала видео девушка.

Как известно, Кристина Горняк попала в публичное пространство после того, как стало известно о ее романе с известным телеведущим.

Напомним, что изможденная после горячих танцев жена Остапчука не выдержала разлуки и призналась: "Пока мужа нет…".

Как сообщала Politeka, игривая жена Остапчука засветила вечерние забавы с мужем, за уши не оторвать: кадры идиллии.

Также Politeka писала, что скандальный Остапчук покаялся перед украинцами, неуклюже попросив прощения: "Ну, как бы…".