Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк показала, як розважається з чоловіком після роботи

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кілька сторіс, показавши, чим вони з Остапчуком вирішили зайнятися ввечері. На відео Христина і Володимир сиділи на диванчику і дивилися жіночий серіал. За визнанням Христини, їх дуже захопив фільм.

"Що робить сімейство Остапчуків після роботи? Дивляться продовження серіальчика", - зазначила задоволена Христина.

Вона розповіла, що принесла собі вкусняшки для перегляду фільму, але чоловік у неї їх постійно під'їдає. Пізніше Горняк почала готувати пізню вечерю, тому що телеведучий в процесі перегляду серіалу зголоднів.

Варто відзначити, що вечірні забави сімейства виглядали дуже мило. Шанувальники змогли залишити лише особисті реакції на відео, так як можливість публічних коментарів в сторіс відсутня.

Як відомо, Володимир Остапчук і Христина Горняк одружилися восени 2020 року. До весілля вони зустрічалися близько року. Відносини парочка довгий час приховувала, тому що Володимир оформляв розлучення зі своєю першою дружиною. Додамо, що колишня дружина Остапчука Олена винесла скандал у публічну площину.

Нагадаємо, що виснажена після гарячих танців дружина Остапчука не витримала розлуки і зізналася: "поки чоловіка немає...".

Як повідомляла Politeka, ведучий шоу "Маска" Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося: "Вова, це капець".

Також Politeka писала, що скандальний Остапчук покаявся перед українцями, незграбно попросивши вибачення: "Ну, як би...".