Жена известного телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как развлекается с мужем после работы

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько сторис, показав, чем они с Остапчуком решили заняться вечером. На видео Кристина и Владимир сидели на диванчике и смотрели женский сериал. По признанию Кристины, их очень увлек фильм.

«Что делает семейство Остапчуков после работы? Смотрят продолжение сериальчика», - отметила довольная Кристина.

Она рассказала, что принесла себе вкусняшки для просмотра фильма, но муж у нее их постоянно подъедает. Позже Горняк принялась готовить поздний ужин, потому что телеведущий в процессе просмотра сериала проголодался.

Стоит отметить, что вечерние забавы семейства выглядели очень мило. Поклонники смогли оставить лишь личные реакции на видео, так как возможность публичных комментариев в сторис отсутствует.

Как известно, Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились осенью 2020 года. До свадьбы они встречались около года. Отношения парочка долгое время скрывала, потому что Владимир оформлял развод со своей первой женой. Добавим, что бывшая жена Остапчука Елена вынесла скандал в публичную плоскость.

Напомним, что изможденная после горячих танцев жена Остапчука не выдержала разлуки и призналась: "Пока мужа нет…".

Как сообщала Politeka, ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец".

Также Politeka писала, что скандальный Остапчук покаялся перед украинцами, неуклюже попросив прощения: "Ну, как бы…".