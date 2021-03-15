Український телеведучий і шоумен Володимир Остапчук здивував зміною зовнішності
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram ведучий шоу "Маска" опублікував нове фото.
"Ранок після тижня Масляної виглядає так", - підписав він кадри, на яких зображений з пухкими щоками і перекошеним обличчям.
На пост відреагувала і дружина телеведучого Христина Горняк.
"Відразу видно, що я тебе добре годую", - написала вона.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Солістка KAZKA в шкірі полонила апетитними формами, Нікітюк не витримала: "Мої солоденькі…"
Маркл підловили на новій неточності в скандальному інтерв'ю, доля Арчі була вирішена: спливли деталі
"Народ готує самосуд": у селі, де знайшли мертвою Машу Борисову, люди ледь стримують себе
Страхітлива порожнеча: як виглядає безлюдний Буковель після бунту в ці хвилини, кадри
Кадри зі щокастим Остапчуком викликали бурхливу реакцію мережі. Хтось навіть пише, що не впізнав телеведучого в такому вигляді.
"Ви що забули проковтнути млинці? За щокою тримайте? Вже можна ковтати", "тільки не це», «20-річний Володимир повертається», «з такими щічками ви і Еван одне обличчя», «Не впізнала», «Вова, це капець», - пишуть в коментарях.
Відзначимо, незважаючи на початок Великого посту, Остапчук вирішив не зупинятися з млинцями, і 15 заявив, що у нього почався другий тиждень Масляної.
Нагадаємо, скандальний Остапчук покаявся перед українцями, незграбно попросивши вибачення: "Ну, як би…"
Як повідомляла Politeka, розгублений Володимир Остапчук звернувся до українців за допомогою: "взагалі не можу..."
Також Politeka писала, що епатажний Остапчук у спідниці та гольфах розділив українців навпіл, скандальні кадри: "як вам?»