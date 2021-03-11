Жена известного ведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, рассказала о своем видении финансового разделения между мужчиной и женщиной

Как передает Politeka.net, в своем сторис Кристина решила поговорить о финансах, и спросила, как считают фолловеры нормальным разделение финансов 50/50 между мужчиной и женщиной. Известно, что Кристина Горняк работает юристом.

Поклонники активизировались и засыпали Кристину сообщениями в директ. Она рассказала, что в вопросе разделения финансов следует разделить понятия и возраст.

Когда паре по 19-20 лет, разделять финансовые обязательства 50/50 по мнению Кристины вполне нормально. Но уже в более зрелом возрасте, Кристина привела пример, что ей 34 года, и она не готова платить за квартиру с мужем пополам. "Немножечко не укладывается", - заявила жена ведущего.

"Я спокойно могу угостить своего мужа в ресторане, но я не хочу в своем возрасте снимать квартиру пополам. При этом я сама оплачиваю свою часть затрат по косметологам, маникюрам, и т.д. и т.п., а это не малая часть", - призналась Кристина.

Также она подчеркнула, что если муж лишится работы, она сможет некоторое время обеспечивать семью сама. Однако, она постоянно будет мотивировать и поддерживать и пытаться уговорить найти новую работу. Я буду говорить: "Зайчик, давай, ищи работу, у тебя есть обязательства".

Кристина подчеркнула, что в таком вопросе нет правильного и неправильного варианта. Каждый человек выбирает так, как ему комфортно. Однако, по мнению Кристины, каждая девочка мечтает, чтобы за ее спиной был надежный тыл.

В конце своего монолога Кристина заявила, что не навязывает своих правил или мыслей, а просто делится восприятием этой темы.

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