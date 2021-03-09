Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук с женой решили посмотреть на прекрасное

На фото Владимир был в плавках, другой одежды на телеведущем не оказалось. Рядом присела Кристина Горняк(так зовут жену Остапчука), которая легко обняла мужа. Парочка позировала возле дельфинов в одесском дельфинарии. На втором видео супруга уже показывала, как гладит этих дивных существ, а на последнем фото - вместе с ними плавает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все случилось не так как планировалось, я чуть-чуть расстроилась, но не менее счастлива!

Была у меня мечта поплавать с дельфинами, и так как мой Вова знал о ней, спланировал для нас два прекрасных дня в Одессе на праздник 8 марта. Благодарю Владимир Остапчук", - написала Кристина под публикацией.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии, многие - осудив за дельфинов:

"Очень жалко дельфинов", "Блин, ребятки, но они же живые, а их так мучают((( Кристина, вы такая чудесная! Но эту публикацию лайкать не хочеться...", "Странно что вы не видели публикаций как на самом деле обходятся с дельфинами, у всей этой милоты есть обратная сторона медали... Дельфины там не живут, а мучаются, их нахождение в хлорированной воде губительно... И Немо не исключение, именно про них и читала ужасные истории. Никогда не поведу своих детей туда...", "Класс молодец Владимир !сюрприз, просто бомба".

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