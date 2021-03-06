Телеведущий Владимир Остапчук вызвал ажиотаж новыми кадрами с супругой Кристиной Горняк

Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал знакомую многим украинцам-водителям ситуацию (чтобы посмотреть ролик, просколльте вниз).

Так, Кристина, будучи за рулем авто, спросила у мужа: "Вов, куда дальше ехать?". При этом у девушки было растерянное выражение лица, аж захотелось ей посочувствовать.

Остапчук, голосом, как в GPS-навигаторах, помог жене как мог: "Через 200 метров поверните направо. Вы провтыкали поворот, сделайте еще один маневр. Вы слишком грустная, улыбнитесь".

Кристина все же не сдержала улыбку.

Пользователи бурно обсудили увиденное:

"😂😂классный голос"

"Обожаю, когда вот этим голосом 😁мёд для ушей 👌🏻"

"😂вы такие забавные"

"😂 да, такой GPS современный с мужским голосом всем нужен"

"Голос актёра, который занимается дублежом, не Вовын голос))"

"😂 знакомая ситуация"

"🔥я теперь не смогу ездить, буду представлять Остапчука. И если ты меня завезешь, я знаю куда обращаться"

Ранее мы сообщали, недавно Остапчук расстался со своей женой - на несколько дней. Пара, оказывается, практикует раздельный отдых. Владимир отправился на горнолыжный курорт в Буковель, тогда как его возлюбленная осталась дома в Киеве. Девушка не любит экстремальные занятия.

Шоумен активно делился кадрами у себя в Инстаграм, в том числе засветил, с кем укатил отдыхать. Во время записи одного из роликов, к нему на кровать прилег товарищ и обнял за шею. Стушевавшийся Владимир поспешил оправдаться: "Зая, сори... Мы в разных комнатах, если что".

Напомним, жена Остапчука показала, как нежится в ванной, покорив своим главным оружием: "Возраст не помеха"

Также Politeka писала, что Остапчука поймали на горячем, вот с кем укатил на отдых, оставив жену дома: "Зая, сори..."