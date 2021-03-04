Украинский ведущий, актер и комик Владимир Остапчук показал, как проходит его утро

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

Остапчук обрадовался солнечной погоде и с утра отправился на пробежку.

"Ребятки, гляньте, какая сегодня офигенная погода. Поєтому я конечно же не мог отказатьсебе в удовольствии побегать с утра", - рассказал он.

Затем Остапчуку пришлось готовить завтрак, а вот это уже не так сильно радовало ведущего.

«Вот дернул же черт тебя, Вова, сказать, что ты сегодня приготовишь завтрак. И что теперь с этим делать? Сидел бы нормально, листал бы Интстаграм с умным видом, жена бы все приготовила. Нет…», - пожаловался он на камеру.

Тем не менее с приготовлением еды ведущий справился и похвастался результатом.

"Завтрак в надежных руках" - резюмировал шоумен.

Остапчук сделал омлет и нарезал овощи.

Также Остапчук засветил свою супругу в пикантном виде. Кристина Горняк попала в кадр в шелковой мини-пижаме. Она стояла у холодильника прогнув спинку.

Напомним, жена Остапчука показала, как нежится в ванной, покорив своим главным оружием: "Возраст не помеха"

Как сообщала Politeka, Остапчук удивил своими перевоплощениями ради шоу "Маска" и нарвался на недовольство: "Неприятный и..."

Также Politeka писала, что Остапчука поймали на горячем, вот с кем укатил на отдых, оставив жену дома: "Зая, сори..."