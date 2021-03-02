Телеведущий Владимир Остапчук оконфузился перед камерой

Как передает Politeka.net, 36-летний шоумен опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, в которых объяснил, почему отправился на горнолыжный курорт в Буковель без жены Кристины Горняк. Девушка осталась дома в Киеве.

Остапчук предстал на кадрах в своем гостиничном номере, сидя на кровати в белом вафельном халате. Телеведущий расставил все точки над "i", отвечая на возмущения публики. По его словам, супруга не любит кататься, и даже боится, из-за полученной ранее травмы.

"Всё, началось! Почему это Остапчук уехал без жены на отдых с друзьями, как это так случилось? Слушайте, ну, во-первых, Кристина вообще не катается - у нее была травма спины. И поэтому она очень боязко к этому относится, - рассказал Владимир и добавил, - Во-вторых, это абсолютно нормальная история, когда ты можешь с друзьями выехать. Мы ездили в прошлом году в Куршевель, и я катался с друзьями, а Кристина была дома. Поэтому мы решили в этом году не эксперементировать и кататься отдельно".

Во время записи этого спича, к Остапчуку внезапно присоеднилися его товарищ, тоже в халате. Мужчина прилег рядом с ним на кровать и обнял за шею. Стушевавшийся Владимир поспешил оправдаться.

"Зая, сори... Мы в разных комнатах, если что", - сказал он, с улыбкой на лице.

Судя по дальнейшим кадрам, компания рядом с Остапчуком в Буковеле собралась не маленькая.

Ранее мы сообщали, пока муж в отъезде Горняк тоже не теряет время зря. В своих "сториз" девушка показала, для кого теперь прихорашивается и куда собирается прям с утра.

"Доброе утро, друзья! Я уже практически готова. Сегодня бегу на завтрак с друзьями, они же и мои коллеги! Любимый уехал на 4 дня в горы", - поделилась Кристина.

Напомним, Остапчука в одних трусах повязали в собственной квартире, кадры допроса: "Не светите в лицо, я..."

Как сообщала Politeka, игривая жена Остапчука соблазнила мужа в лифте, поставив условие: «Целовать нельзя…».