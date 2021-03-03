Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука показала, как принимает ванну, и рассказала об актуальной для многих проблеме

Как сообщает Politeka.net, нотариус Кристина Горняк поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем жена Остапчука поделилась своим опытом установки брекетов во взрослом возрасте.

«Мне часто говорят, что моя улыбка и позитив подкупают!.. Когда-то в свои 28 я решила поставить брекет системы. Чтобы наладить кое-что в прикусе и сделать улыбку ещё красивее. Многие говорили: «ты что!!!! Это стыдно в таком то возрасте! Это не секси и так далее» но разве я буду принимать эти мысли во внимание?))», - написала Горняк.

Она заверила, что не видит никаких возрастных ограничений для установки брекетов. А в качестве доказательства их эффективности Горняк продемонстрировала собственную улыбку с ровными зубами.

При этом, на фото жена Остапчука позирует совершенно голой: она принимает ванну с пеной у себя дома.

Поклонники красотки не могли пройти мимо такого поста.

«Так и есть! Вы очень заряжаете!», «Энергия просто льется», «Нет ничего стыдного и некрасивого в том, что носите брекеты) Возраст не помеха, я думаю никогда не поздно!», - пишут люди.

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