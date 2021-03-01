Украинский телеведущий Владимир Остапчук удивил общественность гуляниями без жены

Артист отправился на отдых с друзьями, но без своей супруги Кристины Горняк, на которой женился только в октябре 2020 года. Телеведущего завали вопросами по этому поводу и он решили расставить все точки.

Этой теме он посвятил отдельный пост на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Оставил жену? Просто сотни сообщений прилетело по поводу нашей поездки с друзьями в Буковель. «А почему не взяли жён и девушек?», «Сам катаешься, а Кристина дома?» - поделился телеведущий.

Остапчук заявил, что не видит ничего зазорного в том, что супруги могут отдыхать отдельно друг от друга, наоборот, он видит в этом только плюсы.

«Считаю абсолютно нормальным отдых друг без друга. Каждому нужно пространство и воздух. Кроме всего прочего, это хорошо подогревает ваши чувства и желание🔥 Тут главное доверие и уверенность в партнёре», - заявил шоумен.

Остапчук добавил, что и супругу спокойно отпускает с подружками.

«И да - у каждого есть друзья, различные интересы и остальное. Очень спокойно отношусь к выездам Кристины с подружками. Мы же о доверии и уважении, а не «хочешь уже от меня отдохнуть», - добавил телеведущий в комментариях.

Вмешалась в дискуссию и сама Кристина Горняк. Она отметила, что ощутить доверие партнера - очень важно.

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