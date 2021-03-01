Танцующая нотариус Кристина Горняк, новая супруга телеведущего Владимира Остапчука, время зря не теряет

Как передает Politeka.net, 33-летняя красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, как проходит ее утро без супруга.

Так, Кристина похвасталась фигуркой в кокетливой пижамке черного цвета в мелкий белый горошек. Девушка, встав с постели, пожелала всем прекрасного дня и отправилась сначала в ванную, где умыла лицо, используя специальные косметические средства, а затем на кухню.

Позднее Горняк показала, как прихорашивается перед радостным событием и рассказала, куда собирается, пока мужа нет дома - тот уехал на несколько дней.

"Доброе утро, друзья! Я уже практически готова. Сегодня бегу на завтрак с друзьями, они же и мои коллеги! Любимый уехал на 4 дня в горы", - поделилась Кристина.

Девушка детально остановилась на "утреннем ритуале макияжа". По ее словам, он очень прост, так как ничего особенного она не делает. После выравнивания тона лица Горняк нанесла румяна на щеки, немного туши на ресницы, хайлайтера сразу на несколько участков и блеска для губ.

"Мой утренний ритуал макияжа очень прост. Я ничего особенного не делаю. Как всегда мои жидкие румяна. Щечки, как у матрешки. Мне кажется, когда такие вот розовенькие щечки, лицо становится свежим. Я очень люблю, когда кожа натянута и блестит!", - поделилась девушка.

Ранее мы рассказывали, как Горняк вызвала бурю эмоций, засняв их с Владимиром шалости на кухне. После жарких объятий и поцелуев Кристина неожиданно начала кусать супруга за руку.

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