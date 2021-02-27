Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука неожиданно откровенно ответила на вопрос о беременности

Как сообщает Politeka.net, Кристина Горняк высказалась на животрепещущую тему на своей странице в Инстаграм. Как известно, жена популярного ведущего активно ведет свою страницу в соцсети и любит общаться с подписчиками. При этом, люди нередко задают ей личные вопросы, на которые Кристина честно отвечает.

С момента ее свадьбы с Остапчуком многих интересовала тема возможного пополнения в их семье. 27 февраля Горняк ответила сразу на несколько вопросов на эту тему. Так, один из подписчиков поинтересовался у женщины, случалось ли ей беременеть.

«Еще никогда не была беременной. Не делала абортов», - откровенно ответила Кристина.

Позже у нее поинтересовались, не беременная ли она прямо сейчас. На этот вопрос жена Остапчука ответила видео из бара. На нем она поднимает бокал и четко произносит: «Не беременна».

При этом, ранее они с Остапчуком не исключали возможности появления у них детей в будущем. Сам ведущий сейчас борется за право видеться со своими детьми от предыдущего брака. По его словам, бывшая жена не дает ему этого делать.

Ранее мы писали, что Горняк показалась в оранжевом топе без бретелек, а образ дополнила стильной шляпкой и черными очками.

Как можно увидеть, жена Остапчука отдыхала на безлюдном пляже, снимая сама себя на телефон. Красотка сделала акцент на серьгах, взявшись за ушко одной рукой.

Напомним, бездетная жена Остапчука ошеломила откровением: «Женщина выгорает или становится пустой, если…».

Как сообщала Politeka, игривая жена Остапчука соблазнила мужа в лифте, поставив условие: «Целовать нельзя…».

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