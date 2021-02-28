Жена известного ведущего Владимира Остапчука показала пикантное видео на песке
Как сообщает Politeka.net, в своем Instgaram Кристина Горняк показала замедленное видео, на котором ступает по песку. В кадр попали только стопы Кристины с затейливой цепочкой на левой ноге (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).
"Наслаждаясь тропами своего жизненного пути!", - написала Кристина.
Кристина прошла по нетронутому песку, оставляя на нем свои следы несколько шагов, и вернулась назад.
Видео по всей видимости было снято на Мальдивах, где пара отдыхала продолжительное время, пока Украину "засыпало" снегами.
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Поклонники признались, что видео очень красивое, как и соблазнительные ножки Кристины:
"Видео космос 🔥", "Волшебно😍😍😍😍😍", "Хорошая идея, видео 💥 Всё с прекрасным вкусом, эстетическое наслаждение 👌🌷🤗💛", "Если понюхаю пятку, дашь десятку?", "Невероятная❤️"- отписали поклонники жены звездного телеведущего.
Ранее мы писали, что 33-летняя юрист Кристина Горняк рассказала о своем видении женщины, и как она считает нужно поступать, чтоб не превратиться в "пустой кувшин". Кристина рассказала, что женщина рано или поздно выгорает, или становится пустой, если теряет себя и полностью растворяется в своей половинке или детях. Важно заниматься своим делом, необязательно работой.
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